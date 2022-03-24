قررت هيئة تقويم التعليم توفير مقاعد إضافية للاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات، مع إمكانية تغيير مقر الاختبار في أي وقت بعد التسجيل وقبل الاختبار بـ48 ساعة على الأقل.

وقالت الهيئة : حرصًا على راحة أبنائنا وبناتنا الطلبة؛ فقد وُفِّرت مقاعدُ إضافية للاختبار التحصيلي لتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، وتمكينهم من الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم، ويمكن تغيير مقر الاختبار في أي وقت بعد التسجيل وقبل الاختبار بـ 48 ساعة على الأقل.

موعد الاختبار التحصيلي

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت في وقت سابق عن موعد الاختبار التحصيلي للبنين والبنات.

يذكر أن التسجيل في اختبار التحصيلي الدراسي الورقي، بدأ يوم الاثنين 21 مارس، للطالبات، فيما يطلق التسجيل للطلاب الخميس 23 مارس وينتهي التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في 9/5/2022 الموافق 1443/10/8 بالهجري.

ويهدف الاختبار إلى قياس المستوى التحصيلي لطلبة الطب في المراحل المختلفة، معتمدًا على معايير قياس الكفاءة لخريجي الطب بما يعرف بـ “السعودي ميدز”، ويشارك في إعداده نخبة من أساتذة كلية الطب في الجامعة.