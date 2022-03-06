علق وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة على قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله على فضله.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية

وبالأمس، أعلنت الجهات المختصة في المملكة رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إنه بناء لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

قد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه.