توقع مركز الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بزخات من البرد ابتداءً من مساء اليوم السبت إلى الاثنين المقبل.

وأوضحت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، أن الحالة تكون على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق.

أمطار وأتربة:

كما يتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة يومي الأحد والاثنين لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تصحب بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية والشمالية لمنطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل وشمال المنطقة الشرقية.

الفصل الدراسي الثالث غداً:

ويبدأ يوم غد الأحد الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة، فيما أكملت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الدراسة.

وتمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

جولات تفقدية:

وتأتي العودة الحضورية بشكل كامل وسط تطبيق معايير صحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة (وقاية) للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقاً لاحتياجات المباني التعليمية.