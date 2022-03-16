توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.

سحب رعدية:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، بحسب الأرصاد.

حركة الرياح:

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.