توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الأربعاء، الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وقد تبلغ سرعة هبات الرياح نحو 80 كم في الساعة في تبوك.

انخفاض درجات الحرارة:

وتابع المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه من يوم غد الخميس تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض المحسوس في المناطق الشمالية، تبوك والحدود الشمالية والجوف الزراعية ثم تبلغ حائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة يوم الجمعة، ثم بعدها الرياض لتصل الشرقية يوم السبت، ولا تغير يذكر في بقية المناطق.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل).

عوالق ترابية:

وبحسب الأرصاد، تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.