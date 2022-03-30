توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.