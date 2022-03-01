توقع محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية متسارعة وهطول أمطار خلال فصل الربيع الذي بدأ فعليًّا اليوم أول مارس.

فيديو | محلل الأرصاد الجوية "عادل قازنلي":

اليوم هو أول أيام فصل الربيع أرصاديا.. ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق #المملكة تقلبات جوية متسارعة خلال هذا الفصل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/r1qMAmXcGv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2022

تقلبات جوية في الربيع:

وقال قازنلي في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: اليوم هو أول أيام فصل الربيع أرصاديًّا، وهو فصل يعتبر انتقاليًّا بين الشتاء بأجوائه الباردة، وبين فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة، لافتًا إلى أن اجواء الربيع نستمتع بها أيًّا كانت سواء باردة أو دافئة.

وأوضح أن بداية فصل الربيع يأخذ بعض صفات فصل الشتاء حيث الموجات الباردة ورياح نشطة قد يصاحبها بعض الغبار والأتربة، وفي آخر فصل الربيع تزداد درجات الحرارة حتى دخول فصل الصيف.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.