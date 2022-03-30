توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ موجة حارة في المملكة اليوم الأربعاء.

موجة حارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاع درجة الحرارة تدريجيًّا على معظم مناطق الخليج، والذي يتراوح من 5 إلى 10 درجات مئوية لتصبح الأجواء حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى باردة نسبيا فجرًا على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني أن تستمر الموجة الحارة حتى الأسبوع الأول من رمضان.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.