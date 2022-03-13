توقع خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، حالة الطقس في رمضان، مقسمًا فصل الربيع إلى ثلاثة أقسام، وهي: ربيع بارد “عقرب السم”، وربيع معتدل “عقرب الدم”، وربيع حار “عقرب الدسم”.

تقسيم موسم الربيع

وقال الزعاق: “نحن نعيش في أواخر موسم الربيع بما يسمى عندنا عقرب الدسم، وعند أهل الشام يسمونها بسعد السعود لأنها سعادة الأنفس بموسم الربيع”، مضيفًا أن الشتاء يغرف من حول آخر الخريف بطرف ومن حول أول الربيع بطرف آخر ثانية.

وأشار إلى أننا نتلقى البرد في أوله ونتلقاه في آخره فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار، فأوله محرق وآخره مورق، لافتًا إلى أنه بانتهاء موسم العقارب يهتر باطن الأرض ويهتر وجه السماء بما يسمى موسم الحميمين.

حالة الطقس في رمضان

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أنه مع حلول شهر رمضان ستكون الأجواء صيفية نهارًا وربيعية ليلًا وأمارة ذلك وعلامته هو قران ثالث، مشيرًا إلى قول أهالينا الأولين: “قران ثالث ربيع زالف” فهو علامة على انصراف موسم الربيع.

وتوقع الزعاق في نهاية شهر رمضان أن تكون الأجواء صيفية ليلًا ونهارًا، وعلامة ذلك وأمارته هو تهافت البادية على موارد المياه “الآبار” وكما يقولون “نقران حادي على الماء منادي”.