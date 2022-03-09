أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل العقوبة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ عن أي اعتداء:

وحثَّ الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.