حفز جمهور نادي الاتحاد لاعبي فريقه، وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة الحزم، بـ “تيفو جماهيري” خطف الأنظار.

جمهور الاتحاد يُحفز اللاعبين على طريقته:

ونقلت كاميرا قنوات SSC الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تيفو جماهير العميد حيث طالبوا اللاعبين بالفوز على الحزم وحسم لقب الدوري بـ تيفو عنوانه ‘ bring it home’ أو أحضروه إلى جدة.

العميد لم يُتوج بلقب دوري المحترفين منذ عام 2009، أي قبل 13 سنة، ويطمح للفوز باللقب بعد أن كان يُعاني من الهبوط في آخر موسمين.

العميد يطارد النقطة رقم 60:

ويملك العميد حاليًّا 57 نقطة في صدارة دوري المحترفين، حيث يرغب في الفوز والوصول للنقطة رقم 60 للاقتراب شيئًا فشيئًا من لقب الدوري.