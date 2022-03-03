أنهى نادي الهلال الشوط الأول من ديربي الرياض متفوقًا على جاره النصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د45+2' الهدف الثالث لـ #الهلال عن طريق اللاعب " سالم الدوسري "

النصر 0 × 3 الهلال#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/HHL8WU5HVJ

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022

سيطرة هلالية بالشوط الأول

وكانت البداية مع البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي سجل الهدف الأول لأزرق العاصمة في الدقيقة الخامسة عشرة من تصويبة مخادعة للحارس وليد عبدالله.

الزعيم استغل تراجع النصر الدفاعي، ليضيف الهدف الثاني عبر سالم الدوسري من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

الزعيم لم يكتف بالهدفين، ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب سالم الدوسري من تصويبة قوية أيضًا على يمين وليد عبدالله في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.