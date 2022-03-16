قيّم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الهلال، فترته مع زعيم آسيا قبل أن تتم إقالته قبل شهر من الآن.

علاقة رائعة بين جارديم وإدارة الهلال

وتحدث جارديم لـ قناة RTP البرتغالية قائلًا: “لدي علاقة رائعة مع إدارة أزرق العاصمة، ورئيس النادي فهد بن نافل رياضي بامتياز”.

وأضاف جارديم: ” أحببت كثيرًا فترتي في السعودية، وقد أبقى في التدريب لمدة 5 سنوات قادمة ثم سأترك منصب المدير الفني وأُصبح مديرًا رياضيًا”.

سبب إقالة جارديم

وكانت إدارة زعيم آسيا، قررت إقالة المدرب جارديم من منصبه يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن خسر من الأهلي المصري برباعية دون رد في مباراة صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وقررت إدارة فهد بن نافل، تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد إقالة جارديم، حيث حقق الأزرق 6 انتصارات متتالية مع رامون دياز بواقع 5 انتصارات في دوري المحترفين، وفوز وحيد بـ كأس الملك.