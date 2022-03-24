ممثلًا بقسم الأسنان في المستشفى بالتعاون مع العلاقات العامة والتوعية فعّل مستشفى جازان العام، الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، وذلك بحضور مدير مستشفى جازان العام الدكتور عبدالرحمن مكرمي.

الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

وأطلق المستشفى مجموعة من الفعاليات التوعوية عبر عياداته الخارجية لمراجعيه من خلال وجود تصاميم تحتوي على محاور صحية وهي: كيفية العناية بأسنان الأطفال، والسلامة، وإصابات الفم والأسنان، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيف الأسنان.

ووضعت التصاميم التي تحتوي على المواد التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الذكية للمستشفى لتوعية أكبر شريحة ممكنة خلال مدة الحملة والفعالية.

ويأتي تفعيل مثل هذه الفعاليات والأيام العالمية من أجل زيادة الوعي ورفع ثقافة الحفاظ على صحة الإنسان في المجتمع وتوعية أفراده من أطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان.