ألقى المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحضور رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد الشايع، محاضرة تحت عنوان ( المحافظة على المياه ..الواقع والمستقبل ) ضمن مناشط كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز.

تحديات استدامة المياه

وقد تحدث المحاضر عن استدامة المياه بكميات وجودة كافية من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي للحاضر والمستقبل، من أجل بقاء الحياة البشرية على كوكب الأرض. وأشار إلى أهم مصادر المياه كالمياه السطحية والجوفية والسدود والمياه الضحلة والمتجددة، والمياه غير التقليدية وهي مياه البحار المحلاة.

المياه المحلاة عالمياً

وذكر المحاضر أن نسب العالم من المياه المحلاة تبلغ أكثر من 46٪ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما حصة آسيا والمحيط الهادي قرابة 17٪ وتبلغ نسبة شمال أمريكا قرابة 13٪ بينما حصة غرب أوربا قرابة 12٪ وبنسبة 4.7٪ أمريكا اللاتينية والكاريبي وجنوب آسيا 2.7٪ وأوروبا ووسط 2.6٪ بينما تبلغ حصة الصحراء الكبرى من المياه المحلاة 1.7٪ .

وقال المهندس عبدالله العبدالكريم إن من أهداف التنمية المستدامة عالميًا ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

أهداف رؤية 2030

وقال المهندس العبدالكريم لقد حددت برامج رؤية المملكة 2030 أهدافًا استراتيجية متعددة مرتبطة ببرامج المياه كبرنامج التحول الوطني وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التخصيص وبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الاستدامة المالية .

وتطرق المحاضر إلى جوانب أخرى جميعها تصب في المحافظة على المياه واستدامتها مبينًا بالأرقام ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه.