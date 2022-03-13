أعلنت جامعة المجمعة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا، “مرحلة الماجستير للعام الجامعي 1444هـ”، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

التخصصات والبرامج

– عدد البرامج: 21 برنامجاً.

* التخصصات:-

– إدارة الأعمال.

– إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

– الموارد البشرية.

– القانون العام.

– القانون الخاص.

– العقيدة والمذاهب المعاصرة.

– الحديث وعلومه.

– القرآن وعلومه.

– الأدب والنقد.

– اللغويات (العربية).

– المناهج وطرق التدريس.

– التربية الخاصة.

– اللغة الإنجليزية.

– اللغويات التطبيقية.

– علم البيانات.

– الأمن السيبراني.

– العلوم الطبية التطبيقية.

– الهندسة كالطاقة المتجددة.

موعد التقديم

– يبدأ التقديم اليوم الأحد 1443/08/10هـ الموافق 2022/03/13م ، وحتى يوم الخميس 1443/08/28هـ ، الموافق2022/03/31م.

* طريقة التقديم:-

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