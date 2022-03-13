أعلنت جامعة المجمعة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا، “مرحلة الماجستير للعام الجامعي 1444هـ”، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
التخصصات والبرامج
– عدد البرامج: 21 برنامجاً.
* التخصصات:-
– إدارة الأعمال.
– إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
– الموارد البشرية.
– القانون العام.
– القانون الخاص.
– العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– الحديث وعلومه.
– القرآن وعلومه.
– الأدب والنقد.
– اللغويات (العربية).
– المناهج وطرق التدريس.
– التربية الخاصة.
– اللغة الإنجليزية.
– اللغويات التطبيقية.
– علم البيانات.
– الأمن السيبراني.
– العلوم الطبية التطبيقية.
– الهندسة كالطاقة المتجددة.
موعد التقديم
– يبدأ التقديم اليوم الأحد 1443/08/10هـ الموافق 2022/03/13م ، وحتى يوم الخميس 1443/08/28هـ ، الموافق2022/03/31م.
* طريقة التقديم:-
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