افتتح رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح السلمي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بلعصان.

معرض توثيقي للمسرح الجامعي:

واحتوت الفعاليات على معرض توثيقي للمسرح الجامعي، إضافة لمعرض لثقافة وفنون أبها وثق تاريخها في خدمة النشاط المسرحي في المنطقة، كما زار جناح لإصدارات نادي الطائف الأدبي واطلع الجميع على سيرة تأبينيه للمخرج المسرحي الراحل علي الغوينم.

تكريم الجهات الداعمة:

وتابع الحضور حفلًا خطابيًّا بهذه المناسبة، ثم كرم رئيس جامعة الملك خالد الجهات الداعمة والمشاركين، واختتمت فعاليات اليوم الأول بعرض أول لمسرحية الحبل.

حضور الحفل:

وحضر الحفل مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد بن إبراهيم السروي وعميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور علي مسفر وجمهور من الجنسين.