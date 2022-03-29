يشكو رواد جامع أنس بن مالك بمحافظة حفر الباطن، من تهالك سجاد المسجد، الذي تجاوز عمره العشر سنوات.

ويعتبر جامع أنس بن مالك بحي الباطن بمحافظة حفر الباطن من أكبر الجوامع في المحافظة إلا أنه يفتقد إلى الاهتمام من ناحية الصيانة والسجاد القديم الذي تجاوز عمره العشر سنوات.

وقال نواف الشمري أحد جماعة الجامع لـ”المواطن”، إن الجامع يعتبر أكبر جامع في حي الباطن وهو يفتقد للصيانة وتهالك السجاد الذي لم يتم بتغييره منذ 14 عاماً، ويسبب عدة أمراض منها الحساسية والجيوب الأنفية.

وأضاف الشمري: سبق التواصل مع فرع وزارة الأوقاف بحفر الباطن وكذلك الوزارة إلا أنه لا يوجد تجاوب فنتمنى الالتفات لهذا الجامع حيث تقام فيه صلاة الجمعة وصلوات الأعياد وكذلك التراويح والجنائز.

وأكد إلهاب الشمري أن هناك حالة من الاستياء والتذمر من المصلين بسبب تهالك السجاد ورائحته الغير جيدة مما اضطر بعض جماعة الجامع إلى الابتعاد والصلاة في مساجد أخرى.

جامع أنس بن مالك في حفر الباطن.. تهالك السجاد يبعد المصلين