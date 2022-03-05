وقع نادي الاتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري لتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم.

كارتيرون يستعد من الغد لمواجهة النصر:

وسيبدأ المدرب الفرنسي تحضيراته مع نادي الاتفاق غدًا، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المدرب الفرنسي بديلًا لـ ميلويفيتش:

وكان المدرب الفرنسي تولى تدريب نادي الاتفاق خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

يذكر أن الاتفاق كان فاز على النادي الأهلي أمس في الجولة الـ23 بهدف دون مقابل، سجله اللاعب التونسي نعيم السليتي.