وسط تفاعل كبير من جماهير فارس الجنوب، أطلق محبو ضمك هاشتاق #استمرار _أبو نخاع_مطلبنا، على ″تويتر″، لدعم بقائه في رئاسة نادي ضمك لفترة جديدة، بعد تقديمه نموذجاً رائعاً للعمل الإداري الناجح، رغم تواضع الدعم المادي، ومنافسة الكبار على الصدارة والمراكز المتقدمة في سلم ترتيب دوري المحترفين، محرجاً الأندية الكبيرة صاحبة الميزانيات الضخمة.

في الموسم الأول سدد أبو نخاع، ديون على النادي بلغت 10 ملايين، وصعد لأول مرة بتاريخ نادي ضمك، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بميزانية قدرها 9 ملايين، واستطاع في الموسم الثاني والثالث تحقيق الأهم بالبقاء في دوري المحترفين، وفي الموسم الرابع قدم لنا فريق ممتع وقوي بشهادة الجميع، بميزانية قليلة، وما زال عنده طموح كبير في المنافسة على المركز الثالث بالدوري.

قائد بالفطرة، وحريص دائما على تطوير منسوبي النادي، ويترك مسافة لمن يعمل معه، ولا يسمح بأي تقصير أو خلل في سير العمل، وقراراته بالمشورة، ويتابع عن قرب، ويحرص على كل جديد في مجال العمل، هو من أحضر أفضل اللاعبين المغمورين، وأعطاهم الثقة، وجعلهم في أفضل مستوياتهم.

وفي الجانب الإنساني، هو نفسه من عشرات السنين لم يتغير على أحد؛ بنفس التواضع ومحبة الناس، وتقديره لمحبي النادي، حتى موظفي النادي يعاملونه كمعاملة صديق، ويتجاوب مع الصغير قبل الكبير، ويرد على جوال من اتصل عليه، وكانت له مواقف مشرفة بالتنازل عن قضايا وصلت إلى السب والشتم.

وأخيراً، رحيل جبل ضمك صالح أبو نخاع، يعتبر خسارة للرياضة السعودية بالعموم.