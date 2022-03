حالة من الجدل ثارت حول مقطع فيديو لـ جثة تدخن سيجارة ما اعتبره البعض دليلًا على فبركة مقاطع الفيديو حول ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

The fake body count on the Ukrainian side. Pay attention one of the bodies is still smoking his last Cig lol . That's what I call addiction pic.twitter.com/yNxpnNy5Y7

— Ben Blacksmith (@Aguano375) March 12, 2022