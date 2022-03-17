حالة من الجدل ثارت حول مقطع فيديو لـ جثة تدخن سيجارة ما اعتبره البعض دليلًا على فبركة مقاطع الفيديو حول ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

The fake body count on the Ukrainian side. Pay attention one of the bodies is still smoking his last Cig lol . That's what I call addiction pic.twitter.com/yNxpnNy5Y7

— Ben Blacksmith (@Aguano375) March 12, 2022

وتداول المغردون الفيديو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية لكن في وقت لاحق تم الكشف عن حقيقة المقطع الذي يظهر رجلًا يرقد رجل داخل أسود وذراعه في الخارج فيما يضع سيجارة مشتعلة في فمه يتصاعد منها الدخان، فيما يقوم شخصان آخران بترتيب أكياس الجثث .