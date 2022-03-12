حدث جدال وخلاف تحكيمي بين الخبيرين التحكيميين محمد فودة والمصري سمير عثمان حول أحقية طرد علي لاجامي مدافع النصر في مباراة الاتفاق.

خلاف حول أحقية طرد علي لاجامي:

وقال محمد فودة في برنامج “أكشن مع وليد”: “الدقيقة الـ91 لاجامي لا يستحق أكثر من بطاقة صفراء”.

أما سمير عثمان فقال: “اللاعب كان يستحق الطرد لتدخله”.

3 حالات طرد لفريق الاتفاق:

وكانت مباراة الاتفاق والنصر شهدت 3 حالات طرد لفريق الاتفاق، حيث طرد الحكم ماجد الشمراني كل من السويدي كوايسون وسنوسي هوساوي وفهد غازي.

وفي وقت سابق، انتقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتفاق، الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الاتفاق والنصر في الجولة الـ24 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كارتيرون لقنوات SSC قائلًا: “حقيقة عمري 51 عامًا وألعب كرة قدم منذ سن 6 سنوات، ولم أجد أفعالًا مماثلة لما فعله الحكم في مباراة اليوم، الطرد لم يكن خطأ من الأساس ضد سنوسي هوساوي وهدف العالمي الأول كان خطأ من البرازيلي تاليسكا”.