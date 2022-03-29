تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة لمتابعة مباراة السعودية وأستراليا، والاحتفال مع الأخضر بتأهله إلى المونديال.

مباراة السعودية وأستراليا:

ويدخل الأخضر مباراة السعودية وأستراليا اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، بعد تعثر منتخب اليابان الأول لكرة القدم بتعادل إيجابي ضد فيتنام اليوم.

وكشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي للأخضر في مباراة السعودية وأستراليا، حيث شهد العديد من التغييرات عن مواجهته الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللون الأخضر يكسو جدة:

وتشهد مباراة السعودية وأستراليا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، من أجل الاحتفال مع كتيبة الأخضر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ولتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته في جدة.

وبعد مباراة السعودية وأستراليا اليوم، سيكون هناك احتفالات خاصة على ملعب الجوهرة المشعة، حيث سيكون هناك أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، بجانب عروض الـDJ، وغيرها من الأجواء الاحتفالية.

ويطمح الأخضر بقيادة رينارد في مواصلة تألقه بالجولات الأخيرة من تصفيات كأس العالم، عند تأهله إلى المونديال، وتحقيق الفوز السابع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).