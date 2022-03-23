دانت حكومة جزر المالديف بشدة هجمات الميليشيات الحوثية المتعددة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.

أعمال إرهابية جبانة:

وقالت في بيان لها:” إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية والمدنيين الأبرياء، تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد أمن المملكة والمنطقة، وتعرقل إمدادات الطاقة العالمية”، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد من يهدد أمنها، مؤكدة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.