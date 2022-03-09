أعرب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الهلال، رغم خسارة الكلاسيكو.

جستنيه يشيد بمستوى الاتحاد

وقال جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأول مرة منذ مباراة أبو زندة أشعر بشعور المنتصر والسعادة تغمر قلبي تجاه رجال أبطال قدموا مباراة رائعة”.

وتابع قائلًا: “أعيد وأكرر أعتبر الاتحاد فائزًا معنويًا وعند الرأي العام أما النتيجة لا تهمني ولن تهمني فشخصية البطل واضحة، وأرجو من رئيس النادي تقديم مكافأة فوز للنمور”، مرفقًا تغريدته بهاشتاق الاتحاد بطل الدوري.

الهلال يعطل انطلاقة العميد

ونجح الهلال في الفوز على العميد بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، سجلهما سالم الدوسري وأوديون إيغالو، فيما أحرز هارون كمارا هدف فريقه الوحيد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد العميد عند 54 نقطة في الصدارة.