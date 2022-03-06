أعطى الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه روشتة علاج وحل لأزمات النادي الأهلي، وذلك بأن يسير رئيس النادي ماجد النفيعي على النهج الذي سار عليه أنمار الحائلي في حل أزمة الاتحاد، مبشرًا جماهير الراقي بأن الفريق الموسم القادم سيكون بخير وأفضل حال.

#ازمة_الاهلي

بنفس الروشتة الاتحادية التي عمل بها الاستاذ انمار الحايلي سيقوم رئيس النادي الاهلي الاستاذ ماجد النفيعي بالتعامل مع ازمة النادي الاهلي وابشر الجماهير الاهلاوية الموسم القادم سيكون بخير وافضل حال pic.twitter.com/vre2uGK7U2

— عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) March 6, 2022

جستنيه يُبشر جماهير الأهلي

ومن خلال مقطع فيديو نشره جستنيه عبر حسابه في “تويتر” قال: “” أزمة الراقي .. بنفس الروشتة الاتحادية التي عمل بها الأستاذ أنمار الحائلي سيقوم رئيس النادي ماجد النفيعي بالتعامل مع أزمة النادي “.

وأضاف جستنيه: ” أبشر جماهير الراقي، الموسم القادم سيكون بخير وأفضل حال”.

سيبولدي يدرب الراقي لنهاية الموسم

وبوقت سابق، أعلن الأهلي أمس السبت عن تعاقده مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي.

وجاء التعاقد مع سيبولدي لنهاية الموسم خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي الذي تمت إقالته أول أمس الجمعة بعد الخسارة من نادي الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت آخر تجربة تدريبية لـ المدرب سيبولدي مع فريق تيخوانا المكسيكي حيث تمت إقالته من تدريب الفريق المكسيكي في سبتمبر الماضي.