جدد جسر الملك فهد أن شرط الجرعة الثالثة لا ينطبق على زوجة المواطن من غير السعوديات التي ترغب في مغادرة المملكة إلى مملكة البحرين حيث لا يتطلب حصولها على الجرعة التنشيطية.

مغادرة زوجة المواطن

جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالمستفيدين في الجسر عبر تويتر على سؤال مواطن قال فيه إن زوجته إماراتية وترغب في مغادرة المملكة إلى البحرين ولكنها لم تحصل إلا على جرعتين فقط من اللقاح.

وأضاف الجسر أنه لا يشترط الحصول على الجرعة التنشيطية للزوجة الأجنبية للخروج من المملكة.

الجرعة الثالثة شرط مغادرة المواطنين

يذكر أنه وفقًا لتعليمات الجهات الرسمية يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

من جهة أخرى تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة، لكن يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.