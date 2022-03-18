جددت مؤسسة جسر الملك فهد التأكيد على ضرورة مرافقة العمالة المنزلية للكفيل أو من يحمل اسمه في حالة الرغبة في مغادرة المملكة إلى مملكة البحرين عبر الجسر.
وتلقى حساب العناية بالمستفيدين سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : يوجد لدي عاملة منزلية أخذت الجرعة الثانية قبل 5 أشهر والنظام لا يسمح بأخذ الجرعة الثالثة إلا بعد إكمال الـ6 أشهر فما هي شروط عبور الجسر في الدخول والخروج للحاصلين على الجرعة الثانية؟
توضيح من جسر الملك فهد
وردت مؤسسة جسر الملك فهد بالقول: يلزم أن تكون محصنًا في توكلنا، كما يلزم أن تكون برفقة الكفيل أو من يحمل اسمه حسب الجهة المعنية.
من جهة أخرى شددت المؤسسة على ضرورة توفر تأمين كوفيد 19 كشرط للسفر للمواطنين السعوديين ممن هم دون 12 عامًا.
وشددت مؤسسة جسر الملك فهد على أنه وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية، فإنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون فعلى الراغبين بالسفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم.
الجرعة الثالثة شرط مغادرة السعوديين
يذكر أنه بحسب وزارة الداخلية يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
رفع الإجراءات الاحترازية
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورون مع إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.
كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات كذلك عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، أيضًا تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.
تأمين علاج كورونا
كما يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.
وقررت الداخلية كذلك رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).
اترك تعليقاً