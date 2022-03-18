جددت مؤسسة جسر الملك فهد التأكيد على ضرورة مرافقة العمالة المنزلية للكفيل أو من يحمل اسمه في حالة الرغبة في مغادرة المملكة إلى مملكة البحرين عبر الجسر.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : يوجد لدي عاملة منزلية أخذت الجرعة الثانية قبل 5 أشهر والنظام لا يسمح بأخذ الجرعة الثالثة إلا بعد إكمال الـ6 أشهر فما هي شروط عبور الجسر في الدخول والخروج للحاصلين على الجرعة الثانية؟

توضيح من جسر الملك فهد

وردت مؤسسة جسر الملك فهد بالقول: يلزم أن تكون محصنًا في توكلنا، كما يلزم أن تكون برفقة الكفيل أو من يحمل اسمه حسب الجهة المعنية.

من جهة أخرى شددت المؤسسة على ضرورة توفر تأمين كوفيد 19 كشرط للسفر للمواطنين السعوديين ممن هم دون 12 عامًا.

وشددت مؤسسة جسر الملك فهد على أنه وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية، فإنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون فعلى الراغبين بالسفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم.

الجرعة الثالثة شرط مغادرة السعوديين

يذكر أنه بحسب وزارة الداخلية يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

رفع الإجراءات الاحترازية