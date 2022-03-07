طالب الناقد الرياضي جمال عارف، إدارة أنمار الحائلي بعدم الصمت، وذلك بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، قبل 24 ساعة من مواجهة الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق جمال عارف

وغرد عارف عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “لجنة الانضباط توقف حمدالله مباراة وتغرمه ١٠٠٠٠ ريال، من هو مسؤول المباراة الذي أورد التقرير وهل المراقب أو الحكم هو من رصد الواقعة أم أنها وصلت إليه من جهة أخرى؟ من بدأ شرارة الأحداث شافعي الذي سحب الكرة من حمدالله بطريقة استفزازية رغم أن الخطأ لمصلحة الاتحاد!!، من رصد الواقعة ؟؟”.

وأضاف: ” إدارة الاتحاد لا يجب ان تصمت على ما يحدث من إيقافات للاعبيها في هذه المرحلة المفصلية في الدوري وأن تصل إلى أبعد مدى في المحافظة على حقوق فريقها”.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مباراة واحدة.

لماذا تم إيقاف حمدالله ؟

وجاء القرار بسبب سوء سلوك اللاعب المغربي تجاه الجزائري فاروق شافعي لاعب ضمك بعد نهاية مباراة الفريقين الخميس الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت اللجنة قررت إيقاف فاروق شافعي مدافع ضمك، مباراة واحدة بسبب ما بدر منه تجاه المهاجم المغربي حيث وُصف بالسلوك غير الرياضي.