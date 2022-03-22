استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الأرقام في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكان أبرز الحضور اللافت لجماهير الأخضر.

حضور كبير لجماهير الأخضر في السعودية

وقال الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “مع عودة الجماهير لمتابعة المباريات في ملاعب قارة آسيا، سجلت السعودية الرقم الأعلى من الحضور الجماهيري”.

وتابع: “وذلك عندما تابع 54 ألفًا و124 متفرجًا خلال المباراة التي فاز فيها الأخضر على الصين بنتيجة 3/2 ضمن الجولة الرابعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة”.

وتوقع الاتحاد الآسيوي حضور أكبر لمشجعي الأخضر في مباراته الأخيرة، وقال: “وربما نشهد حضورًا جماهيريًا أكبر، عندما يتقابل منتخب السعودية في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية أمام أستراليا”.

المنتخب السعودي في التصفيات

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الشارقة في الإمارات، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتنفرد السعودية بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع المنتخب الصيني الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.