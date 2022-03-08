بدأت جماهير الهلال والاتحاد في التوافد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز”، لحضور الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الهلال والاتحاد تبدأ في الحضور

ونشر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تواجد جماهير الهلال والاتحاد في مدرجات ملعب الملز، حيث حرصوا على رفع أعلام الأندية والتشجيع مبكرًا.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.

الحضور الجماهيري 100%

وأعلنت وزارة الرياضة أن الملاعب والصالات الرياضية ستكون متاحة أمام الجماهير بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك بناءً على قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تحضر الجماهير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للملعب بداية من مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).