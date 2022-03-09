شاركت جمعية تطوير لخدمة الأحياء بحي لبن، مساء اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. نهار العتيبي، في ملتقى الجمعيات الناشئة الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية، بفندق بريرا النخيل بالرياض.

وافتتح الملتقى بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم تحدث المشرف على الجمعيات الأهلية الأستاذ سعيد الزهراني بكلمة رحب فيها بالحضور في هذا الملتقى الذي يعد من أثرى الملتقيات التي سيستفيد منها جميع الحضور في آليات أعمالهم في الجمعيات.

بعد ذلك تحدث الأستاذ إبراهيم الغرير في كلمة شاملة حول نقل الجمعيات وأنظمتها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث تم عرض العديد من محاور الملتقى عن طريق البوربوينت وشملت التمهيد عن القطاع غير الربحي وهيكلته، وكذلك أنظمة الجمعيات الحديثة في ظل الحوكمة ومفهومها ورؤية المملكة الطموحة 2030 ومعايير الحوكمة للجهات الخيرية ومعايير الامتثال والالتزام.

الجدير بالذكر أن هذا هو أول ملتقى يقام للجمعيات الناشئة لتواكب الأهداف التي أنشئت من أجلها في أسرع وقت ممكن.

بعد ذلك فُتح المجال في نهاية الملتقى للمناقشة والاستفسارات.