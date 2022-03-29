ضمن جهود جمعية مساعي النسائية الخيرية في شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناة الأسر وسد العوز والحاجة، قامت الجمعية هذا الأسبوع بحمد الله بتوزيع سلات غذائية وتمر ، حيث بلغ عدد السلات الغذائية 725 سلة غذائية و تحوي على ( رز، سكر ، دقيق، حليب، شاهي ، مكرونة، زيت و شراب توت) و225 كرتون تمر وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 3000 مستفيد/ة ولله الحمد .

تجهيز السلال الرمضانية

وأوضحت الباحثة الاجتماعية في الجمعية أن جميع المشاركين في هذه المبادرة عملوا بكل ما يملكون من طاقة لتجهيز عدد السلال الغذائية لكل أسره، والعمل على توزيعها بطريقة لائقة ومهذبة؛ حفاظاً على مشاعر تلك الأسر.

من جانبها ثمّنت الإدارة التنفيذية للجمعية الدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الداعمة باغتنام فضل الزمان والمشاركة في فضائل الأعمال، وتعكس صورة من التكاتف المجتمعي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.

وفي ذات الصدد نفسه ، تستعد الجمعية لتوزيع السلات الغذائية – بدفعتها الثانية – وتأتي هذه السلال ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية بدعم ومشاركة أهل البر والعطاء من المحسنين.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.