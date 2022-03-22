أسعار الذهب اليوم
حيث قفز جرام الذهب 15 جنيهًا قبل قليل من اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع حوالي 50 جنيهًا، ليصبح إجمالي صعود الذهب 65 جنيهًا للجرام، وذلك بعد ارتفاع حوالي 130 جنيهًا في تداولات أمس الاثنين.
وسجل عيار 18 سجل 934 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 حوالي 1090 جنيهًا، ليواصل الذهب الأكثر مبيعًا في مصر تحقيق قفزات تاريخية لم تحدث من قبل، بينما عيار 24 سجل 1246 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 8720 جنيهًا.
ارتفاع في الطلب
من جانبها أعلنت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات في مصر، أن الأيام الماضية سجلت ارتفاعًا في الطلب على الذهب في البلاد، مع استمرار التحرك في الأسعار، مشيرة إلى أن عامل الدولار يعد السبب الرئيسي على تداول المعدن الأصفر في مصر، وأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التطورات في الأسعار.
وقال رئيس الشعبة إيهاب واصف، في تصريحات صحفية، إن السعر العالمي الآن لم يعد المؤثر الرئيسي على الذهب خاصة في فترة نشهد فيها تحرك سعر الدولار أكثر من مرة في اليوم، لذلك فإن السوق قد يلقي بعض التطورات في الأسعار، الأمر الذي يقابله زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب.
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