ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل جنوني في يومين متتاليين، وذلك بسبب استمرار صعود الدولار مقابل الجنيه في البنوك والمصارف الرسمية.

أسعار الذهب اليوم

حيث قفز جرام الذهب 15 جنيهًا قبل قليل من اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع حوالي 50 جنيهًا، ليصبح إجمالي صعود الذهب 65 جنيهًا للجرام، وذلك بعد ارتفاع حوالي 130 جنيهًا في تداولات أمس الاثنين.

وسجل عيار 18 سجل 934 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 حوالي 1090 جنيهًا، ليواصل الذهب الأكثر مبيعًا في مصر تحقيق قفزات تاريخية لم تحدث من قبل، بينما عيار 24 سجل 1246 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 8720 جنيهًا.