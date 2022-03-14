دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهاز الاستشعار الحراري الخاص بأبواب المسجد الحرام، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، والمشرف العام على مكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ، ومساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية يزيد بن يوسف الوابل.

تفعيل التقانة:

وقال السديس خلال تدشين الجهاز: إن من واجبنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفعيل التقانة وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبينًا أن قادة هذه البلاد المباركة حريصون على توفير كافة الخدمات التي تعين الزوار والقاصدين على أداء نسكهم في أجواء تعبدية تحفها السكينة والطمأنينة، وأن هذا الجهاز سيكون معينًا على ذلك، سائلًا الله- العلي القدير- للجميع دوام التوفيق والسداد.