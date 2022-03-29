أكدت وزارة التجارة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري.

جولاتنا الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..

حيث وقفنا على منشآت تجارية مخالفة في قطاعي الملابس والكماليات، وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/f7lGrQgQcQ — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 29, 2022

منشآت مخالفة:

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الفرق التفتيشية وقفت على منشآت تجارية مخالفة في قطاعي الملابس والكماليات.

إحالة إلى الجهات الأمنية:

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.