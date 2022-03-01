أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن الخيار العسكري لمساعدة الناتو لأوكرانيا يعني الدخول في حرب مع روسيا داعيًا في الوقت ذاته الرئيس الروسي إلى وقف الحرب.

جونسون يتوعد بمزيد من العقوبات

وقال جونسون إن فرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيدفعنا لإسقاط مقاتلات روسية الأمر الذي يعني الدخول في الحرب.

وجدد جونسون التأكيد على أن هجوم روسيا على أوكرانيا لن ينجح، مشيرًا إلى أن بوتين وحده يعرف لماذا شن هذه الحرب على أوكرانيا.

وأضاف أنه يجب السماح للأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم موضحًا أنه سيتم العمل على تشديد العقوبات على روسيا.

خيار الحرب النووية

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، لفتت إلى أنّ الولايات المتّحدة لا ترى وقوع حرب نووية في الأفق، مشددة على أنها لن ترفع حالة التأهب القصوى.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعني دخول أمريكا حربًا مع روسيا، كذلك رأت أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، مشددة على أن بلادها لا ترى مبررًا لتغيير مستوى تأهب القوات الأمريكية.

تشديد العقوبات:

وأكدت ساكي أن واشنطن تتطلع إلى حلف شمال أطلسي موحد ودول غربية موحدة في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أنها تعمل مع أوروبا لتشديد العقوبات على روسيا.

جاء ذلك في حين أكدت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أنها تجري تقييمًا لقرار بوتين وضع قوة الردع النووي في حالة تأهب.

فيما شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه لا ينبغي على الأمريكيين القلق من وقوع حرب نووية.