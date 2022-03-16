وصل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى الإمارات اليوم في إطار جولة له في المنطقة.

وكان في استقبال جونسون لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

جونسون يزور المملكة:

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني المملكة عقب زيارته للإمارات اليوم في إطار جهود للحصول على المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

ويلتقي جونسون في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبل أن يتوجه إلى المملكة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب العربية.

تحالف دولي:

وقال جونسون في بيان: “المملكة المتحدة تبني تحالفاً دولياً للتعامل مع الواقع الجديد الذي نواجهه. على العالم وقف الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية وحرمان بوتين من الاعتماد على النفط والغاز”.