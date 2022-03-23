أعلنت حافلات مكة أن عدد المستخدمين الذين استفادوا من التشغيل التجريبي وصل 100 ألف مستخدم منذ انطلاق المرحلة الأولى.

التشغيل التجريبي

وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة)، أطلقت يوم 15 فبراير الماضي، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام للحافلات بمكة، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

وفي 15 مارس الجاري أطلقت الهيئة المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي على المسارات 6 و 7 و 12.

أهمية مشروع حافلات مكة

ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية. ويأتي امتدادًا لجهود سابقة قامت بها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وتمثل حافلة المرحلة التجريبية نموذجًا لحافلات المشروع التي يبلغ عددها 240 حافلة، بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا، كما تم توريد 160 حافلة مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها وفق أعلى المواصفات العالمية.