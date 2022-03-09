أبدى المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، استغرابه من صدور قرار بإيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الهلال التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1.

حامد البلوي يستغرب قرار إيقاف حمدالله:

وقال حامد البلوي بعد الكلاسيكو: “قرار إيقاف عبدالرزاق حمدالله جاءني وأنا في الطائرة سنذهب الى الرياض.. أنت أخذت القرار قبل 24 ساعة.. لا تضع نفسك محل الشك”.

وتابع: “وكيف منسق إعلامي هو من يرفع تقرير عن حمدالله ويتم إيقافه من لجنة الانضباط، أنا وحمدالله تأخرنا بعد المباراة كنا نتحدث مع الحكم أكثر من 5 دقائق بعد النهاية، وحمدالله شعر بوجود إصابة”.

وأضاف حامد البلوي قائلًا: “من الذي وقف وتأخر وانتظر اللاعب في الممر؟!، يجب أن تشوف لجنة الانضباط دورها، لا تعطيني القرار قبل 24 ساعة وأنا في المطار أستعد للسفر”.

واختتم حامد البلوي تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي، لم أعتد بالتقرير، المراقب يكتب بناء على ما وصلني من المنسق الإعلامي يجب أن يكون هناك تحديد لدور جميع الأطراف”.

إيقاف حمدالله:

وأعلنت لجنة الانضباط، عن إيقاف عبدالرزاق حمدالله ولاعب فريق ضمك، الجزائري فاروق شافعي لمباراة واحدة في جميع المواجهات الرسمية، بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين الأخيرة.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي ضمك تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بطلب من فاروق شافعي، حيث شدد على أن حمدالله اعتدى لفظيًّا عليه في النفق المؤدي لغرفة الملاعب.