أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي برتبة (جندي)، لحمَلة شهادات الثانوية فأعلى.

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

وبيّنت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

طريقة التقديم على وظائف حرس الحدود:

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 16/ 8/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 21/ 8/ 1443هـ.