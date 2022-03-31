جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل من التأمينات الاجتماعية ضمن الدخل المفصح عنه حتى لا يتوقف الدعم.

وردت خدمة المستفيدين على استفسار أحد المواطنين يسأل فيه عن تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على مبلغ الدعم بالقول : في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم.

نتائج الأهلية الدورة 53

وكان البرنامج أعلن أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 53 استحقاق شهر أبريل 2022، داعياً المستفيدين إلى الاستعلام عن نتائج الأهلية في البوابة الإلكترونية.

يذكر أنه في حال كانت حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة” فلا بد من التوجه للبوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ثم إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة وفي حال تم إرفاق المستند فلا بد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية.

وبالنسبة لحالة الأهلية لو كانت “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر ففي تلك الحالة لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، حيث تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.