أكد برنامج حساب المواطن أن مزاولة أي نشاط تجاري لا يؤثر على الاستفادة من البرنامج ولكن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج.

وتفاعل برنامج حساب المواطن عبر “خدمة المستفيدين”، مع سؤال مستفيد قال فيه: “أعمل حاليا على فتح مؤسسة لي ولأولادي.. هل يتأثر الدعم؟”.

النشاط التجاري والدعم

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يتم الإفصاح عن السجل تجاري من خلال الخطوات التالية:

– اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري”

– اختيار المصدر “سجل تجاري”

– إضافة الدخل ثم حفظ

تفاصيل دفعة فبراير:

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة:

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.