أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات وطريقة تغيير رقم الجوال للمستفيد من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تغيير رقم الجوال.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله إنه يمكن تغيير رقم الجوال بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: التوجه إلى الصفحة الرئيسية، ثم تسجيل دخول، ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية، والضغط على بيانات المستفيد، ثم الضغط على تغيير رقم الجوال وتعديله”.

تفاصيل دفعة فبراير:

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة:

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.