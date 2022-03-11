يواصل مسرح بكر الشدي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض منذ 9 مارس الحالي، استقبالًا لزواره بعروض مسرحية “قحفية وغترة وعقال”، وهي من بطولة: حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، خالد السجاري، عبدالله البدر، وإخراج عبدالله البدر، وتأليف أحمد العوضي.

ظهور ثاني لحسن البلام:

وفي السياق الفني تمثّل المسرحية ظهور الفنان حسن البلام الثاني في موسم الرياض، وكانت المرة الأولى بأدائه ضمن مسرحية سوبر ماركت في شهر نوفمبر الماضي، التي سبقت وضع بصمته في جدار النجوم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

وتحكي المسرحية أحداثًا وقعت في منزل سعى صاحبه لأن يحافظ على الترابط العائلي بين أبنائه الذين يعلم جيدًا أن الطمع والحياة قد أشغلتهم عن أمور عدة، فيقوم بكتابة وصية لأبنائه تقرأ لهم بعد وفاته، وهي أنه قد باع المنزل وأخفى النقود داخله، ليجعلهم يجلسون داخل المنزل أطول مدة، محاولًا بهذا جعلهم يترابطون مرة أخرى.

حجز مسرحية قحفية وغترة وعقال:

وتعرض مسرحية ” قحفية وغترة وعقال” على مسرح بكر الشدي في منطقة أستوديو إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، وتستمر خمسة أيام، وتعرض على فترتين، الأولى من الساعة الـ5:30 حتى الساعة الـ8:00 مساءً، والثانية من الساعة الـ10:00 مساءً حتى الساعة الـ1:00 بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

وتعد المسرحية واحدةً من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم الذي يستضيف كوكبةً من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، وتأتي ضمن العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض ضمن 7500 يوم فعالية.