أقامت جمعية أسر التوحد في السعودية، مساء أمس السبت، حفلاً خيرياً مصاحباً لفعاليات الفورمولا 1 التي تستضيفها مدينة جدة.

ووثقت صحيفة “المواطن“، تفاصيل حفل جمعية أسر التوحد، وسط حضور كبير من المهتمين والناشطين في هذا الشأن ، فيما اطلع الحضور على الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان.

حضور كبير

ويأتي حفل جمعية أسر التوحد، للمساهمة في التوعية باضطراب طيف التوحد وسط حضور كبير تقدمهم الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وسيتم تخصيص ريع المزاد الذي شهده الحفل، لمشاريع الجمعية لخدمة ذوي التوحد بما يكفل لهم حياة أفضل.