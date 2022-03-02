يدخل قرار حظر الطيران الروسي في الأجواء الأمريكية حيز التنفيذ بعد 12 ساعة، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في خطاب حالة الاتحاد، الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ستغلق الأجواء الأمريكية في وجه كافة رحلات الطيران الروسي.

حظر الطيران الروسي:

وقالت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الاتحادية: إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية لكامل المجال الجوي الأمريكي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وتعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات، التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

وقالت الوزارة: إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة، وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما “سيغلق المجال الجوي الأمريكي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى”.