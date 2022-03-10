تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن تنظم جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام في المملكة “ملتقى عناية الثالث” والذي يضم جمعيات رعاية الأيتام من مناطق ومدن ومحافظات المملكة في إطار محاضنها البنائية بما يساهم في تطوير الممكنات ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات ونقل التجارب خلال الفترة من 9 – 11 / 8 / 1443 هـ الموافق 12 – 14 / 3 / 2022 م، في مقرات أندية جمعية تراؤف.

أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تحسين قدرات المحاضن البنائية والتربوية لأيتام المملكة، وتمكين المشاركين من التطبيق الأمثل لبرنامج عناية، بالإضافة إلى رصد جوانب التحسين للبرنامج ونشر الممارسات والتطبيقات المتميزة بين الجهات المشاركة، ويتضمن الملتقى عددًا من البرامج منها عرض لأوراق عمل تتناول الجوانب البنائية وممكنات المحاضن، وكذلك ورشًا تدريبية، إضافةً إلى عرضٍ لممارسات الأندية والأكاديميات والاطلاع على المعارض المصاحبة لبيوت الخبرة ومعارض مبادرات جمعيات الأيتام في المملكة.

ويأتي هذا الملتقى إسهامًا من تراؤف في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية القطاع والاستفادة المثلى من كافة الممارسات في مختلف أرجاء المملكة ليتفيأ من خلالها أيتام المملكة الخدمة الأميز والبرنامج الأجود والمبادرة النوعية التي تعود عليه بالنفع، وعلى الوطن بالبناء والنماء.