كشف سيباستيان كيل المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، حقيقة انضمام النرويجي إيرلينج هالاند لنادي بايرن ميونخ، بعد ذهابه لمدينة ميونخ الألمانية مؤخرًا.

هالاند لم يوقع لـ بايرن ميونخ

ويقدم اللاعب النرويجي مستويات مميزة مع بوروسيا دورتموند حاليًا حيث يهتم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

ونفى كيل أن زيارة لاعبه لمدينة ميونخ جاءت للتوقيع مع بايرن ميونخ مضيفًا أن اللاعب جاهز للمباريات المقبلة مع فريقه بوروسيا دورتموند.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، سيتجاهل الانضمام لنادي ريال مدريد في صيف العام المقبل.

وأصبح اللاعب النرويجي مطمعًا لكافة الأندية الكبرى في أوروبا، حيث ظهر اللاعب بمستوى أكثر من مميز مؤخرًا.

نجم دورتموند لا يفكر في الريال

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن اللاعب النرويجي سيرفض الانتقال للريال بسبب العلاقة غير الجيدة بين المهاجم والنادي مؤخرًا.