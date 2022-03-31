حسم الإعلامي محمد الدويش الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية خصم نقاط من فريقي الاتحاد والهلال.

لن يتم خصم نقاط من الاتحاد والهلال

وانتشرت أنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خصم 6 نقاط من الاتحاد والهلال، بعد الشكاوى التي تقدم بها نادي النصر ضدهما، الأمر الذي أثار قلق جماهير الفريقين.

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا يوجد في لائحة الاحتراف عقوبة خصم نقاط ولا تهبيط!”، وتابع: “إذا اشتكى النصر أو احتج زنفروا وإذا اشتكى ناديهم أو احتج زمّروا!”.

النصر يصعد ضد حمدالله وكنو

وكان النصر قد تقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومسؤولين بالعميد، يتهمهم بالتفاوض معه خلال تواجده بالعالمي، وقدم دلائل على ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما تقدمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو، لتوقيع عقد ثان بينهما، على الرغم من تعاقده مع العالمي، وقدم المستندات الرسمية بذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).